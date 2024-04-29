«Еще есть шансы»: экс-генпрокурор о деле журналиста Листьева Экс-генпрокурор Скуратов: дело об убийстве Листьева еще можно раскрыть

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Владислав Листьев

Дело об убийстве тележурналиста Владислава Листьева, произошедшем в марте 1995 года, еще можно раскрыть, такое мнение в интервью Аналитическому центру ТАСС высказал бывший генпрокурор России Юрий Скуратов. Он возглавлял Генпрокуратуру в период с 1995 по 2000 год.

Я убежден, что есть. Там есть еще шансы, — заявил Скуратов.

Экс-генпрокурор добавил, что для него убийство Листьева является довольно больной темой. Он уверен, что ни одно другое дело не подвергалось столь необоснованной и незаслуженной критике. При этом Скуратов признал, что следствие допустило ошибки, ставшие препятствием для результативного расследования.

Были вопросы, связанные с некой, ну что ли, даже недобросовестностью работников, в особенности оперативных служб, когда утекала информация из следственно-оперативной группы. Я даже потом видел, какие документы утекали, — сказал он.

Скуратов уверен, что следствие фактически остановилось из-за связей возможного главного заказчика убийства. При этом он до сих пор не может раскрыть имя этого человека из-за презумпции невиновности.

Ранее Скуратов выступил за возвращение смертной казни для террористов, сексуальных маньяков и тех, кого арестовали за шпионаж и госизмену. По его мнению, преступники, убившие большое количество людей, «должны сполна рассчитаться перед Богом».