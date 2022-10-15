Еще двум жительницам Санкт-Петербурга пытались вручить повестки

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге продолжаются попытки вручить повестки в рамках частичной мобилизации не военнообязанным женщинам, передает «Фонтанка». Одна из них, по имени Екатерина, рассказала, что представившиеся сотрудниками военкомата люди лично явились к ней домой, чтобы передать бумагу. Девушка не стала открывать дверь, но позже нашла повестку в почтовом ящике.

Позвонили в домофон, спросили по имени-отчеству, я сказала, что это я, и только потом спросила кто. Сказали, что из военкомата Приморского района, хотят вручить повестку для уточнения сведений. Я подумала, они пришли вручить повестку мужу, и сказала, что мужа нет. Ответили, что им нужна именно я, — сообщила Екатерина.

Не став открывать дверь, она объяснила, что не является военнообязанной и не имеет военного билета. Люди за дверью предложили ей самой пойти в военкомат и все объяснить. Они оставили повестку в почтовом ящике Екатерины и прикрепили флаер про контрактную службу. Часть повестки была отрезана. Женщина в разговоре с журналистами отметила, что работает в IT-индустрии.

Повестку на свое имя в почтовом ящике также нашла Елена, живущая в Невском районе. Мать троих детей в декрете прежде работала директором в компании в сфере общепита.

Понимаю, что это все пустышки, но сердце-то затряслось. Разрешения на оружие нет, вообще никакого отношения не имею к военной тематике, — призналась Елена.

Женщина после получения повестки обратилась в прокуратуру.

Власти Невского района заявили «Фонтанке», что произошедшее было ошибкой, в Приморском районе заверили, что разберутся с ситуацией.

В пресс-службе ЗВО утверждают, что «военкоматы указанных районов не оформляли повестки гражданам женского пола», передает издание.

Ранее стало известно, что после объявления частичной мобилизации медсестре из Североуральска Свердловской области пришла повестка в военкомат. По словам женщины, она недавно перенесла инсульт, а стаж ее работы по специальности — два года.