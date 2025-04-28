Двух связанных с «Роснано» бывших топ-менеджеров объявили в розыск Бывшие топ-менеджеры Тычинин и Удальцов объявлены в розыск из-за растраты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-гендиректор «Пластик лоджик» Николай Тычинин и экс-зампредседателя правления «Роснано» Юрий Удальцов объявлены в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Отмечается, что они проходят по делу о растрате.

Предполагается, что подозреваемые скрываются от следствия за границей. Их дела выделены в отдельное производство.

Ранее стало известно, что бывшему гендиректору компании «Пластик лоджик» Борису Галкину в окончательной редакции предъявлено обвинение в растрате. Компания была учреждена АО «Роснано» для реализации инновационного проекта, связанного с созданием российского планшета.

Сумма ущерба, нанесенного государству, снизилась почти до 6 млрд рублей. Первоначально он оценивался в 13 млрд рублей. Галкин свою вину признавать отказался. Следственное дело гендиректора насчитывает более 60 томов. Обвиняемый с адвокатами уже приступил к их изучению.

5 апреля стало известно, что «Роснано» подало иск к Анатолию Чубайсу и еще семи экс-руководителям. Общая сумма составляет более 5,6 млрд рублей. Позже в банке данных ФССП появилась информация о том, что судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении Чубайса. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы.