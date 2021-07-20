Ещё двое участников Pussy Riot уехали из России

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Участники арт-группировки Pussy Riot Анна Кузьминых и Александр Софеев покинули Россию после освобождения от административного ареста, сообщает «Интерфакс».

Софеев покинул Россию из-за постоянных задержаний, арестов и непрекращающейся слежки. Даже до аэропорта за нами ехали оперативные сотрудники на гражданских автомобилях, — рассказал его адвокат Дмитрий Захватов.

Отмечается, что Анна Кузьминых, ещё одна участница группы, уехала также из-за давления полиции.

Состоящих в Pussy Riot задерживают в Москве и назначают административные аресты с весны. За решёткой побывала также Мария Алёхина и муниципальный депутат Басманного района Люся Штейн, обе состоят в Pussy Riot.

Ранее стало известно, что Россию покинула Вероника Никульшина, также после освобождения из СИЗО. Никульшина подчеркнула, что её отъезд не является эмиграцией и она вернётся, когда пройдут выборы в Госдуму.