Врач развеяла миф о похудении на продуктах с отрицательной калорийностью Диетолог Денисенко: продукты с отрицательной калорийностью похудеть не помогут

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Утверждение о том, что если употреблять в пищу продукты с условно отрицательной калорийностью, то организм будет затрачивать на жевание и переваривание энергии больше калорий, чем получает, и таким образом можно есть и худеть без усилий и диет, является распространенным мифом, рассказала KP.RU врач-диетолог Людмила Денисенко. По ее словам, эта чудесная теория о похудении на продуктах с отрицательной калорийностью работает не всегда, у нее есть целый ряд «подводных камней».

Хочу заметить, что есть только один продукт, который калорий не содержит вообще, — это вода. Все остальные продукты питания содержат в себе то или иное количество энергии, поскольку состоят из белков, углеводов и жиров. То есть фактически продуктов с отрицательной калорийностью не существует, — рассказала диетолог.

По ее словам, чтобы сбросить полкилограмма или даже четверть килограмма, необходимо сжечь сотни калорий, а те единицы, которые организм получает от так называемых продуктов с отрицательной калорийностью, роли точно не сыграют.

Однако, считает медицинский специалист, в любом случае фрукты и овощи, которые относятся к продуктам с «отрицательной калорийностью», являются полезными продуктами питания и должны быть включены в любую диету. В любом случае похрустеть сельдереем полезнее, чем чипсами, заключила она.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал, что какао является лучшим антистрессовым напитком. По его словам, это связано с сосудорасширяющим действием и высоким содержанием витаминов группы B, благодаря им какао улучшает питание головного мозга и его возбудимость снижается. Также этот напиток снижает тревожность благодаря содержащемуся в нем магнию, который также успокаивает мозг и нормализует его работу, добавил эксперт.