Эсеры внесли в Госдуму законопроект о страховании медиков

https://static.news.ru/photo/ab5ecd60-413a-11eb-b498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о страховании медиков выплатами до 2 млн рублей.

Авторы инициативы отметили, что за время пандемии от коронавируса в России погибли сотни медиков, у многих врачей и медсестёр значительно пошатнулось здоровье. Теперь им самим требуется дорогостоящая медпомощь, но средства на неё есть не у всех.

В связи с этим предлагается предоставить медикам возможность получить за счёт государства страховку с высокими выплатами в случае смерти или проблем со здоровьем, возникших в связи с исполнением трудовых обязанностей.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что сегодня значительные страховые выплаты за счёт государства могут получить сотрудники Росгвардии, МВД, ФСИН и Государственной противопожарной службы.

Они также должны быть у врачей, фельдшеров, медсестёр и лаборантов, работа которых связана с угрозой жизни, — говорится в сообщении на сайте партии.

Согласно проекту, страховые выплаты медикам в случае смерти при исполнении своих обязанностей должны составить 32 млн рублей. В случае потери здоровья и инвалидности от 500 тысяч до 1,5 млн в зависимости от группы инвалидности. Страховка при получении травм и увечий может составить от 50 тысяч до полумиллиона рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники больницы Качканара в Свердловской области пожаловались президенту Владимиру Путину во время пресс-конференции на задержку «коронавирусных» выплат. По данным регионального штаба, средства для них нашлись через два часа после обращения. Путин выразил надежду, что случаи неполучения пособий врачами за труд в «красной зоне» являются единичными, и пообещал разобраться с судьбой выделенных средств на обеспечение лекарствами от COVID-19 и перечислений медикам, до сих пор не дошедших до ряда регионов.