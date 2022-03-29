Эсеры предложили объединить Минкультуры с Роскомнадзором

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила объединить Министерство культуры РФ с Роскомнадзором. Инициатива прозвучала в ходе встречи членов думской фракции эсеров с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщило РИА Новости.

Мы предлагаем реформировать Министерство культуры и сделать министерство культуры и информации. В этой связи то, что называется Роскомнадзором, мы предлагаем совместить (с Минкультом. — NEWS.ru), — заявил лидер партии Сергей Миронов.

Он также предложил по аналогии с финансово-экономичеcким блоком создать культурно-идеологический блок в правительстве, который мог бы возглавить специальный вице-премьер. По его мнению, в такой культурно-идеологический блок в правительстве должны войти миниcтерства просвещения, науки и высшего обрaзования, цифрового развития и массовых коммуникаций, Роcмолодёжь, Федeральное агентство по делам национальностей и Роcсотрудничество.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Светлана Максимченко ранее обсудила с представителями киносетей КАРО, «Формулы Кино» и «Синема Парка» вопросы, касающиеся поддержания отечественных кинотеатров после введённых санкций со стороны западных кинокомпаний, которые отменили многие премьеры своих фильмов в России, по причине чего в киносетях возник дефицит лент для проката. По её словам, чтобы решить насущные вопросы, необходимо прийти к одной общей позиции для всех представителей отечественной киноотрасли.