Эсеры предложили выплачивать россиянам 13-ю пенсию

Партия «Справедливая Россия — За правду» направила на обсуждение в правительство законопроект о выплате 13-й пенсии россиянам, которые получают страховую пенсию по старости. Инициатива направлена на борьбу с бедностью. Об этом в своём Telegram-канале сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Он пояснил, что в декабре россияне, готовясь к праздникам, начинают активно брать кредиты. В том числе и пенсионеры, которые являются для банков и МФО привлекательными клиентами, поскольку имеют пусть и невысокий, но стабильный доход.

Надеюсь, что, получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов. Людям не придётся залезать в долг, а потом гасить их с большими непосильными процентами, — написал Миронов.

Он добавил, что в том же документе партия предлагает увеличить вдвое, с 6044 до 12 088 рублей, фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим 70-летнего возраста.

Авторы проекта рассчитали, что на выплату 13-й пенсии потребуется порядка 654,8 млрд рублей в год, а на увеличение фиксированной выплаты — 53,9 млрд рублей. По словам Миронова, эти средства у Минфина есть, так как в конце каждого года в казну возвращается по меньшей мере 1 трлн рублей.

Ранее в ПФР рассказали, что некоторые россияне получат в декабре вторую пенсию — за январь 2022 года. Речь идёт о тех, кто получает выплаты первого числа каждого месяца через отделения «Почты России». В ПФР добавили, что почта сокращает число нерабочих дней в праздники, поэтому остальным пенсионерам деньги будут выдаваться уже с 3 января.