Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз будет финансировать разработку вакцины от коронавируса, которая должна стать доступна для всех. Об этом заявил во вторник глава Евросовета Шарль Мишель.

Мы подчеркнули необходимость продвигать финансирование исследований и разработки вакцины, которая должна стать доступна абсолютно для всех, — цитирует его ТАСС.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцина от коронавируса будет готова к осени.

Как писал NEWS.ru, китайский Институт исследований лабораторных животных при Академии медицинских наук сейчас проводит испытания восьми вакцин от коронавируса нового типа. Некоторые из них уже показали свою эффективность.

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