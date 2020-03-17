https://static.news.ru/photo/5a72a578-688e-11ea-bf58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз будет финансировать разработку вакцины от коронавируса, которая должна стать доступна для всех. Об этом заявил во вторник глава Евросовета Шарль Мишель.

Мы подчеркнули необходимость продвигать финансирование исследований и разработки вакцины, которая должна стать доступна абсолютно для всех, — цитирует его ТАСС.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцина от коронавируса будет готова к осени.

Как писал NEWS.ru, китайский Институт исследований лабораторных животных при Академии медицинских наук сейчас проводит испытания восьми вакцин от коронавируса нового типа. Некоторые из них уже показали свою эффективность.