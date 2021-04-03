ЕС не готов к новым конфронтационным мерам против России

https://static.news.ru/photo/849e5e0a-9547-11eb-b23a-96000091f725_660.jpg Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антироссийские санкции со стороны Евросоюза символические, поскольку Брюссель не готов серьёзно усиливать давление на Москву. Об этом заявил программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв.

ЕС не готов к никаким новым конфронтационным мерам по отношению к РФ. Санкции как были исключительно символические после 2014 года, такими они и остаются, — цитирует его ТАСС.

Бордачёв отметил, что России в условиях обострения противоречий с ЕС необходимо проработать ответные действия, которые могли бы способствовать развитию её экономики. Такой мерой стал в своё время запрет импорта сельскохозяйственной продукции из европейских стран, что привело к развитию российского аграрного сектора.

Кроме того, эксперт считает, что в ближайшие годы Россия и Евросоюз не будут искать какие-то подходы, чтобы наладить отношения. Стороны попросту не видят в этом необходимости.

По мнению Бордачёва, Евросоюз как организация не способен содействовать развитию отношений между Россией и отдельными европейскими государствами. Члены объединения в этом смысле отводят Брюсселю только те вопросы, которыми не хотят заниматься самостоятельно, а именно — вопросы политического диалога с Москвой.

При этом у России достаточно крепкие двусторонние связи с крупнейшими странами ЕС — Францией, Италией и Германией. Эти страны инвестируют в российскую экономику. Бордачёв привёл в пример продолжающееся строительство газопровода «Северный поток — 2».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Евросоюза по введению односторонних санкций неправомерной. По её словам, это может привести «к деструктивным тенденциям, к хаосу в международных делах». Кроме того, такие экономические ограничения чреваты «усилением конфронтации и деградации межгосударственных отношений», писал NEWS.ru.