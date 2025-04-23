В храме Христа Спасителя в Москве проходит церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели. Он скончался накануне на 92-м году жизни. Почтить его память пришло большое количество известных людей.

В частности, на церемонию прощания приехали: помощник президента РФ Владимир Мединский, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Андрей Малахов, бывший глава МВД и председатель правительства Сергей Степашин, телеведущий и политический деятель Алексей Пушков, искусствовед Ольга Свиблова, певица Диана Гурцкая, художник Никас Сафронов, супруга кинорежиссера Никиты Михалкова Татьяна, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов и многие другие.

Соболезнования родным и близким усопшего выражают коллеги, друзья, общественные и политические деятели, представители науки и искусства.

Кто из знаменитостей пришел на церемонию прощания с Церетели — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

 

 

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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Российский тележурналист Андрей Малахов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский тележурналист Андрей Малахов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Актер Анатолий Чечик на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Актер Анатолий Чечик на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Художник Никас Сафронов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Художник Никас Сафронов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Генеральный директор АО «Первый канал» Константин Эрнст на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Генеральный директор АО «Первый канал» Константин Эрнст на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Народный художник России Василий Нестеренко на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Народный художник России Василий Нестеренко на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Президент компании «Ладога менеджмент» Кирилл Шамалов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент компании «Ладога менеджмент» Кирилл Шамалов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Главный имам-хатыб казахов Москвы Марат Аршабаев на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Главный имам-хатыб казахов Москвы Марат Аршабаев на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Член РАХ художник Александр Пономарев на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Член РАХ художник Александр Пономарев на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Народный художник России Алексей Талащук на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Народный художник России Алексей Талащук на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Певица Диана Гурцкая на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Диана Гурцкая на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Советник президента РФ Игорь Левитин на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Советник президента РФ Игорь Левитин на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Вице-президент Российской академии художеств, академик РАХ Андрей Золотов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вице-президент Российской академии художеств, академик РАХ Андрей Золотов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Театральный художник-постановщик России Владимир Арефьев на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Театральный художник-постановщик России Владимир Арефьев на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Алексей Пушков на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Алексей Пушков на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Сын художника Никаса Сафронова Лука на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сын художника Никаса Сафронова Лука на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Великий князь Георгий Михайлович Романов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Великий князь Георгий Михайлович Романов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Депутат Госдумы РФ Владимир Ресин на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Депутат Госдумы РФ Владимир Ресин на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Председатель Совета Национального союза библиофилов Михаил Сеславинский на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Председатель Совета Национального союза библиофилов Михаил Сеславинский на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Супруга скульптора Зураба Церетели Татьяна Кочемасова, почётный зарубежный член Российской академии художеств Таир Мансуров и дочь скульптора Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели (справа)

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Супруга скульптора Зураба Церетели Татьяна Кочемасова, почётный зарубежный член Российской академии художеств Таир Мансуров и дочь скульптора Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели (справа)

Искусствовед Евгений Березнер на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Искусствовед Евгений Березнер на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя