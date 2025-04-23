Эрнст, Сафронов, Мединский, Малахов: кто пришел проститься с Церетели

23 апр 2025 в 13:28

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя в Москве проходит церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели. Он скончался накануне на 92-м году жизни. Почтить его память пришло большое количество известных людей.

В частности, на церемонию прощания приехали: помощник президента РФ Владимир Мединский, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Андрей Малахов, бывший глава МВД и председатель правительства Сергей Степашин, телеведущий и политический деятель Алексей Пушков, искусствовед Ольга Свиблова, певица Диана Гурцкая, художник Никас Сафронов, супруга кинорежиссера Никиты Михалкова Татьяна, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов и многие другие.

Соболезнования родным и близким усопшего выражают коллеги, друзья, общественные и политические деятели, представители науки и искусства.

Кто из знаменитостей пришел на церемонию прощания с Церетели — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

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