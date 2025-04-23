В храме Христа Спасителя в Москве проходит церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели. Он скончался накануне на 92-м году жизни. Почтить его память пришло большое количество известных людей.
В частности, на церемонию прощания приехали: помощник президента РФ Владимир Мединский, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Андрей Малахов, бывший глава МВД и председатель правительства Сергей Степашин, телеведущий и политический деятель Алексей Пушков, искусствовед Ольга Свиблова, певица Диана Гурцкая, художник Никас Сафронов, супруга кинорежиссера Никиты Михалкова Татьяна, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов и многие другие.
Соболезнования родным и близким усопшего выражают коллеги, друзья, общественные и политические деятели, представители науки и искусства.
Кто из знаменитостей пришел на церемонию прощания с Церетели — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российский тележурналист Андрей Малахов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Анатолий Чечик на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Художник Никас Сафронов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Генеральный директор АО «Первый канал» Константин Эрнст на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Народный художник России Василий Нестеренко на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент компании «Ладога менеджмент» Кирилл Шамалов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Главный имам-хатыб казахов Москвы Марат Аршабаев на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Член РАХ художник Александр Пономарев на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Народный художник России Алексей Талащук на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Диана Гурцкая на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Советник президента РФ Игорь Левитин на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вице-президент Российской академии художеств, академик РАХ Андрей Золотов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Театральный художник-постановщик России Владимир Арефьев на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств скульптором, художником Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Алексей Пушков на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сын художника Никаса Сафронова Лука на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Великий князь Георгий Михайлович Романов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Депутат Госдумы РФ Владимир Ресин на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Председатель Совета Национального союза библиофилов Михаил Сеславинский на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, скульптором, художником Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Супруга скульптора Зураба Церетели Татьяна Кочемасова, почётный зарубежный член Российской академии художеств Таир Мансуров и дочь скульптора Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели (справа)