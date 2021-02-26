Эрмитаж учредил Союз музейных котов

https://static.news.ru/photo/303d2556-7843-11eb-b09c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге появился Союз музейных котов. Его учредителями выступили Государственный Эрмитаж и проект «Республика кошек», в состав которого входят два котокафе и Музей кошки в Ленинградской области.

Пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен сообщила, что в задачи Союза входит узаконивание проживания кошек в музеях, защита прав таких животных и людей, которые за ними ухаживают.

Халтунен также рассказала, что 1 марта будет объявлен конкурс — перепись кошек, которые в настоящее время служат в культурных учреждениях Северной столицы. По результатам переписи будет составлена карта «котокультурных» мест Санкт-Петербурга, а также выбран лучший питомец.

Она добавила, что не только петербургские музеи держат кошек. Подобная практика существуют в разных городах России.

Каждый музей уже сейчас пытается специально завести котов для того, чтобы формально они защищали хранение (экспонатов. — NEWS.ru), а по сути для того, чтобы всем было хорошо, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Перми неизвестные похитили кота по кличке Кузя, который жил в вольере с птицами в местном зоопарке. Администрация учреждения через соцсети призвала пользователей сообщить, если кто-то увидит животное. Вскоре похитители вернули кота зоопарку, подбросив его на проходную.