Эрмитаж объявил тендер на реставрацию исторического здания Биржи

https://static.news.ru/photo/720fd676-ad83-11ea-a438-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Повторный тендер на реставрацию исторического здания Биржи на Стрелке Васильевского острова в Петербурге объявил Государственный Эрмитаж.

Отмечается, что в феврале Эрмитаж в одностороннем порядке расторг контакт на право реставрации Биржи, который был заключен с компанией «Меандр» в декабре 2018 года. Руководство музея осталось недовольным ходом реставрационных работ.

Как сообщает РИА Новости, Эрмитаж объявил новый запрос предложений в электронной форме с начальной ценой контракта в 287,5 миллиона рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 22 июня, подведение итогов состоится 25 июня.

Новому подрядчику предстоит выполнить реставрацию и приспособление здание для современного использования. Среди прочего, это приведение в порядок фасадов, восстановление гидроизоляции и реставрация стилобата, реставрация кровли основного объёма, а также ремонт инженерных сетей.

Здание Биржи было передано Государственному Эрмитажу в апреле 2014 года для приспособления под музейные цели: создание Музея геральдики и Зала церемоний.

Как писал NEWS.ru, правительство России направило3,8 миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку Государственного Эрмитажа и Большого театра во время пандемии коронавируса.