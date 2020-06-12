Эрмитаж объявил тендер на реставрацию исторического здания Биржи

Повторный тендер на реставрацию исторического здания Биржи на Стрелке Васильевского острова в Петербурге объявил Государственный Эрмитаж.
Отмечается, что в феврале Эрмитаж в одностороннем порядке расторг контакт на право реставрации Биржи, который был заключен с компанией «Меандр» в декабре 2018 года. Руководство музея осталось недовольным ходом реставрационных работ.
Как
Новому подрядчику предстоит выполнить реставрацию и приспособление здание для современного использования. Среди прочего, это приведение в порядок фасадов, восстановление гидроизоляции и реставрация стилобата, реставрация кровли основного объёма, а также ремонт инженерных сетей.
Здание Биржи было передано Государственному Эрмитажу в апреле 2014 года для приспособления под музейные цели: создание Музея геральдики и Зала церемоний.
Как писал NEWS.ru, правительство России направило3,8 миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку Государственного Эрмитажа и Большого театра во время пандемии коронавируса.
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