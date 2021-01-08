Эрдоган связывает будущее Турции с Евросоюзом

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Евросоюз занимает приоритетное положение в повестке Турции. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщили в канцелярия турецкого лидера, в ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего развития между Турцией и ЕС. Кроме того, на повестке дня были региональные события.

Президент Эрдоган во время переговоров заявил, что ЕС занимает приоритетное положение в повестке Турции. Он также сообщил, что видит будущее Турции в Европе, — цитирует заявление ТАСС.

Ранее Эрдоган напомнил Евросоюзу об обещании сделать Турцию полноценным членом ЕС. Турецкий лидер заявил, что возглавляемая им страна всегда считала себя частью Европы. По словам политика, Анкара действует в интересах европейцев, если её не вынуждают к иному.

Как писал NEWS.ru, прошедший саммит Евросоюза продемонстрировал капитуляцию Брюсселя перед турецким руководством. Несмотря на то что критики Эрдогана ожидали ужесточения европейских санкций в ответ на турецкую активность в Восточном Средиземноморье, участники встречи лишь расширили символический список прежних ограничительных мер.