ЕР собралась запретить русофобам въезд в Россию

Депутаты «Единой России» подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова председателя думского комитета по информполитике, замсекретаря генсовета «Единой России» Александра Хинштейна.

Согласно документу, въезд на территорию нашей страны будет запрещён лицам, которые возбуждают ненависть к россиянам по тем или иным признакам, оскверняют память героев ВОВ, в том числе разрушают памятники и стелы, распространяют ложные сведения о действиях советских воинов, поддерживают нацизм и оспаривают решение Нюрнбергского трибунала.

Документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве, подчеркнул Хинштейн. Тем не менее запрет на въезд в Россию «не означает индульгенции».

Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит, — добавил Хинштейн.

Ранее депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что часть украинского общества не полюбит Россию, даже если она «подарит» Кубань. Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметил, что некоторые украинцы испытывают ненависть к России и боятся примирения двух стран.