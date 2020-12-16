ЕР предложит кабмину вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Об этом сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев, комментируя заявление Владимира Путина о пенсиях во время большой пресс-конференции.

Президент осторожно высказался за поэтапный переход к восстановлению индексации. Хочу напомнить, что фракция «Единая Россия» подготовила и направила в правительство ряд предложений по поэтапному восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам. В ближайшее время мы хотим возобновить наш диалог с правительством на эту тему, — цитирует Исаева ТАСС.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что индексация пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности. Он также напомнил, что в «Советской России пенсии работающим пенсионерам вообще не платили».

Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам — это не вопрос денег, а вопрос обоснованности данной меры. Так считает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По мнению эксперта, президент чётко дал понять, что данный вопрос стоит не так уж остро. Поэтому в ближайший год индексацию пенсий работающим пенсионерам ждать точно не стоит, писал NEWS.ru.