16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

ЕР предложит кабмину вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

13:07, 18 декабря 2020 66
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Единая Россия» направила в правительство предложения по поэтапному возвращению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Об этом сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев, комментируя заявление Владимира Путина о пенсиях во время большой пресс-конференции.

Президент осторожно высказался за поэтапный переход к восстановлению индексации. Хочу напомнить, что фракция «Единая Россия» подготовила и направила в правительство ряд предложений по поэтапному восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам. В ближайшее время мы хотим возобновить наш диалог с правительством на эту тему, — цитирует Исаева ТАСС.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что индексация пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности. Он также напомнил, что в «Советской России пенсии работающим пенсионерам вообще не платили».

Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам — это не вопрос денег, а вопрос обоснованности данной меры. Так считает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По мнению эксперта, президент чётко дал понять, что данный вопрос стоит не так уж остро. Поэтому в ближайший год индексацию пенсий работающим пенсионерам ждать точно не стоит, писал NEWS.ru.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео