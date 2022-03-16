ЕР осудила заявления Дворковича о спецоперации на Украине

Партия «Единая Россия» выступает «за немедленное увольнение с позором» Аркадия Дворковича с поста председателя фонда «Сколково» из-за его осуждения в западных СМИ действий Вооружённых сил РФ на Украине. Об этом в своём Telegram-канале написал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, Дворкович, также возглавляющий Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), выступил в западных СМИ с осуждением якобы «начатых Россией военных действий на Украине». Он также выступил за санкции в адрес шахматистов России и Белоруссии, которым следует запретить представлять свои страны.

Самоочищение нашего общества нужно начинать в том числе с фонда «Сколково», который возглавляет Дворкович. Свой выбор он сделал, «Единая Россия» выступает за его немедленное увольнение с позором с этого поста, — написал Турчак.

По его словам, поведение Дворковича — это не что иное, как то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых сегодня говорил президент России Владимир Путин. Турчак также выразил сожаление, что пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за народ России, другие, «по сути, заняли сторону врага и действуют в его интересах».

Путин сегодня заявил, что Запад будет делать ставку на так называемую пятую колонну национал-предателей, тех, кто зарабатывает деньги здесь, в России, а живёт за границей. Он заявил, что подобные люди готовы и мать родную продать.

Президент России 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доведении до украинской стороны информации, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».