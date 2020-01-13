https://static.news.ru/photo/6807bebc-363e-11ea-b475-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В «Единой России» не одобрили желание депутата партии Сергея Вострецова ввести налоги для домохозяек. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев. Ранее Вострецов заявил, что домохозяйки, по его мнению, должны платить налоги наравне с самозанятыми гражданами.

По словам Исаева, данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, так как на обсуждение фракции он его не выносил.

Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьёзная и даже болезненная, — отметил он.

Зампред «Единой России» добавил, что такие решения не принимаются наобум и, скорее всего, останутся «на уровне размышлений».

Ранее NEWS.ru писал, что депутат предложил наказывать домохозяек за тунеядство.