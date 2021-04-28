Эпидемиолог оценил формирование иммунитета к COVID-19 у россиян

https://static.news.ru/photo/40e2074c-a812-11eb-ad4d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В большинстве субъектов России количество людей с антителами к коронавирусу увеличивается, однако в пяти регионах устойчивый рост отсутствует. В их числе и столица. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Роспотребнадзор запустил программу по оценке популяционного иммунитета в РФ в июне 2020 года. В настоящее время завершён четвёртый её этап.

Мы видим, что по итогам четвёртого этапа в двадцати территориях уровень серопревалентности 45% и выше, лишь в пяти регионах не то, что стагнация, но в общем незначительный рост, которым можно пренебречь, который находится в пределах естественной погрешности, — цитирует эпидемиолога агентство.

Он также указал на то, что присутствие Москвы в числе регионов, где нет устойчивого роста коллективного иммунитета, свидетельствует об отличиях эпидемиологических процессов в крупных и малых городах.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Татьяна Голикова спрогнозировала достижение популяционного иммунитета к коронавирусу в России к сентябрю. По её словам, это зависит от интенсивности кампании по вакцинации и эпидситуации в регионах.