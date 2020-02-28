https://static.news.ru/photo/8558478c-5a21-11ea-b71e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты-эпидемиологи изучили кабинет лидера ЛДПР Владимира Жириновского на предмет наличия болезнетворных бактерий — золотистого стафилококка и кишечной палочки. Помещение оказалось «чистым».

Об этом сообщает РИА Новости. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Москвы брали пробы с открытых поверхностей в кабинете лидера либерал-демократов и холле фракции. В частности, были изучены кресла, на которых сидит Жириновский, патефон и спортивный тренажёр. Сам лидер ЛДПР, одетый в белый халат и медицинские перчатки, присутствовал при процедуре.

В отобранных смывах <...> наличие золотистого стафилококка, бактерий группы кишечной палочки, РНК ротавируса, РНК норовируса 2 генотипа, РНК астровируса, РНК вируса гепатита А не обнаружено, — гласит заключение специалистов.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Жириновский решил пожимать руки только президенту, премьер-министру и председателю Госдумы, чтобы защитить себя от инфекций.