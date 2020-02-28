Специалисты-эпидемиологи изучили кабинет лидера ЛДПР Владимира Жириновского на предмет наличия болезнетворных бактерий — золотистого стафилококка и кишечной палочки. Помещение оказалось «чистым».
Об этом
В отобранных смывах <...> наличие золотистого стафилококка, бактерий группы кишечной палочки, РНК ротавируса, РНК норовируса 2 генотипа, РНК астровируса, РНК вируса гепатита А не обнаружено, — гласит заключение специалистов.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Жириновский решил пожимать руки только президенту, премьер-министру и председателю Госдумы, чтобы защитить себя от инфекций.
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