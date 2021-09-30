Эпидемиолог заявил об уязвимости организма перед COVID даже после прививки

Введение вакцины не делает организм абсолютно невосприимчивым к коронавирусу. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Специалист подчеркнул, что даже после прививки необходимо продолжать соблюдать все меры защиты.

По словам Горелова, вакцинация в настоящее время является самым действенным средством борьбы с пандемией, поэтому некоторые ожидали он неё чуда.

Но в этой ситуации нужно отдавать себе отчёт, что введение вакцины, даже двух доз вакцины, не делает тебя Железным Дровосеком, невосприимчивым абсолютно ни к чему. Нужно думать о том, что к вакцине должны по-прежнему действовать ограничительные мероприятия или барьерные методы. Опять должны использоваться маски, должны использоваться санитайзеры, должна использоваться социальная дистанция, — пояснил эпидемиолог.

Горелов добавил, что все перечисленные меры необходимо применять не отдельно, а в комплексе. Он также отметил, что до введения второго компонента вакцины человек особенно подвержен инфекции, несмотря на то что у него уже могли образоваться антитела. Связано это с тем, что ещё не сформировался коллективный иммунитет.

Ранее Горелов предположил, что в этом году заболеваемость коронавирусом будет ниже, чем в прошлом. Он считает, что для достижения популяционного иммунитета нужно ещё больше привитых, чтобы появилась необходимая иммунная прослойка.