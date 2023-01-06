Эпидемиолог сообщил об отличительных чертах гриппа В Эпидемиолог Гинцбург: отличительными симптомами гриппа В являются осиплость и изменение голоса

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Характерными симптомами гриппа В являются осиплость и изменение голоса, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По указанным признакам этот вариант заболевания отличается от гриппа А, по остальным же симптомам черты заражения схожи с другими респираторными заболеваниями, приводит слова эпидемиолога ТАСС.

Грипп В можно сразу отличить от гриппа А: он бьет по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть, сопеть, и голос у него очень сильно меняется, садится, — сообщил Гинцбург.

Ученый отметил, что среди прочих симптомов гриппа В можно выделить начало воспалительного процесса в носоглотке, опускающегося в бронхи и легкие. По этим признакам вариант заболевания похож на другие респираторные болезни. Как предупредил Гинцбург, необходимо остановить процесс опускания возбудителя.

В противном случае присоединяется бактериальная инфекция, которая переходит в бронхит или воспаление легких, дыхательную недостаточность, — объяснил специалист.

Ранее Гинцбург говорил, что на смену гриппу A в России постепенно приходит грипп B, однако он не может вызвать пандемию в стране. По его словам, это обычный грипп, который долгое время циркулировал в России.

Врач-терапевт Марина Константинова до этого рассказала, что грипп во время беременности может нанести серьезный вред матери и будущему ребенку. Эксперт пояснила, что у плода повышается риск врожденных пороков и задержки в развитии из-за вируса. Она добавила, что заболевание может также вызвать преждевременные роды.