Эпидемиолог сообщил о нейтральных мутациях коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/bc04e3d6-78dd-11eb-a1a6-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID

К настоящему моменту в России нет коронавируса, который бы принципиально отличался по набору мутаций от тех, что ранее были обнаружены в мире. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

Специалист подчеркнул, что в России тщательно следят за распространением новых разновидностей COVID-19. Но пока абсолютное большинство мутаций, зарегистрированных в стране, носят нейтральный характер. Они не в состоянии ослабить эффект существующих вакцин от коронавируса, потому менять состав препаратов нет необходимости.

Мутации среди циркулирующих коронавирусов в нашей стране, бесспорно, происходят, это эволюционное свойство вирусов, но они пока не столь значимы и, учитывая масштабы страны и расстояния, они пока не закрепляются и не доминируют, пока на них не стоит обращать внимания и тем паче менять состав вакцин, — приводит слова Горелова «Интерфакс».

По словам эксперта, российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» в полной мере эффективны против всех обнаруженных на сегодняшний день мутаций COVID-19. Кроме того, Горелов призвал не опасаться распространения в России британского штамма коронавируса, поскольку в стране эффективно соблюдаются противоэпидемические ограничительные меры.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция в течение ближайших двух лет может стать сезонным заболеванием. Такое мнение выразила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, не стоит исключать роста заболеваемости весной. Это характерно для сезонных респираторных заболеваний. Коронавирус, отмечает эксперт, лучше всего распространяется при высокой влажности и температуре, которая соответствует переходному времени года.