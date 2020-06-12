Эпидемиолог разрешил россиянам ходить в гости и на шашлыки

Россияне могут ходить на шашлыки и в гости. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.
Как
Я поставил диагноз «пандемия страха», поэтому можно выходить, — цитирует его радиостанция.
Он добавил, что на улице хорошая погода, светит солнце, которое укрепляет организм, увеличивает производство витамина D, а витамин D положительно влияет на иммунитет.
NEWS.ru писал, что в будущем возможно появление инфекции агрессивнее коронавируса нового типа. Такого мнения придерживается эпидемиолог Игорь Гундаров. Он считает, что прививки от гриппа типа А и Б практически уничтожили эти заболевания, а на их месте размножились штаммы коронавируса.
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