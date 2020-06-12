Эпидемиолог разрешил россиянам ходить в гости и на шашлыки

https://static.news.ru/photo/7ec5efaa-acd8-11ea-ad15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне могут ходить на шашлыки и в гости. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», Гундаров также выразил несогласие с мнением главы Минздрава Михаилом Мурашко, который призвал отказаться от дружеских посиделок. По его мнению, ориентироваться нужно на данные Роспотребнадзора, которые говорят о том, что за все это время ни разу эпидемический порог не был превышен.

Я поставил диагноз «пандемия страха», поэтому можно выходить, — цитирует его радиостанция.

Он добавил, что на улице хорошая погода, светит солнце, которое укрепляет организм, увеличивает производство витамина D, а витамин D положительно влияет на иммунитет.

NEWS.ru писал, что в будущем возможно появление инфекции агрессивнее коронавируса нового типа. Такого мнения придерживается эпидемиолог Игорь Гундаров. Он считает, что прививки от гриппа типа А и Б практически уничтожили эти заболевания, а на их месте размножились штаммы коронавируса.