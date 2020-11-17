Эпидемиолог рассказал о ситуации с COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/885765d6-28ab-11eb-b997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увеличение случаев заражения коронавирусом в России происходит за счёт регионов, а не Москвы, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, интенсивность циркуляции COVID-19 в регионах отличается — в 25 фиксируется закономерный рост, однако 60 находятся в других фазах, поэтому эпидпроцесс очень разный.

Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации, — отметил он.

Горелов пояснил, что цифры по ежедневной заболеваемости принципиально не имеют значения, только если это не экспоненциальный рост. При этом он заверил, к тому, что наблюдается сейчас, «все абсолютно готовы».

Эпидемиолог подчеркнул, что особенно важно не игнорировать меры профилактики коронавируса, так как в регионах, где они жёстко соблюдаются, показатели заболеваемости невысокие.

Он добавил, что также в декабре приходит грипп и возможна микст-инфекция, поэтому необходимо защищать себя и от него, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что количество смертельных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России за сутки увеличилось на 442 против 303 днём ранее. Это рекордный показатель с начала пандемии.

В России 17 ноября выявили 22 410 новых случаев COVID-19 в РФ за сутки в 85 регионах. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 971 013 заболевших. Вылечились 1 475 904 человека, из них 22 055 — за минувшие 24 часа. Активных случаев по данным на утро 17 ноября — 461 178.