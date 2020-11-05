Эпидемиолог рассказал о мутации коронавируса

https://static.news.ru/photo/83d4f790-1fe0-11eb-a48c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус мутирует, но данный процесс затрагивает лишь менее 1% генома вируса, поэтому инфекция не становится тяжелее. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более 1% генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус, — пояснил эпидемиолог в беседе с РИА Новости.

Горелов добавил, что сейчас в России каждый второй из трёх заразившихся COVID-19 переносит инфекцию бессимптомно или в лёгкой форме. Тяжёлых пациентов больше не становится, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, как долго заболевший коронавирусом остаётся заразным для окружающих. По его словам, длительность выделения COVID-19 обычно зависит от тяжести течения заболевания. Чуланов добавил, что при тяжёлом течении человек может оставаться заразным до 20 дней.