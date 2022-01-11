Эпидемиолог рассказал о методах борьбы с новыми штаммами COVID-19

Люди могут предотвратить возможность распространения новых штаммов COVID-19, которые возникают из-за того, что вирус циркулирует в популяции. Для этого нужно повышать уровень иммунитета в обществе, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин в эфире канала «Соловьёв Live» в YouTube.

Новые штаммы появляются с большей вероятностью, чем больше вирус циркулирует в популяции… Предотвратить это можно, повышая уровень иммунитета и напряжённости этого иммунитета в обществе. То есть если вы применяете широкую вакцинацию и разумно используете ревакцинацию, то вы снижаете вероятность появления новых штаммов за счёт того, что вы усложняете жизнь вирусу, — сообщил он.

По словам Гущина, таким образом фактически создаётся барьер, который будет предотвращать распространение вируса. Он добавил, что при этом необходимо поддерживать те меры, которые были выработаны за полтора-два года борьбы с пандемией.

Ранее сообщалось, что руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев назвал иммунную систему самой уязвимой для «омикрона». Штамм подрывает чувствительность клеток организма к интерферонам, заставляя при этом иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньшее его количество.