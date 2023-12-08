Эпидемиолог раскрыл, могут ли кошачьи паразиты вызвать шизофрению Эпидемиолог Покровский: кошачьи паразиты не опасны для психики человека

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Кошачьи паразиты навряд ли могут вызвать шизофрению у человека, так как не представляют опасности для психики, считает эпидемиолог Вадим Покровский. В разговоре с Пятым каналом он усомнился в исследованиях австралийских ученых, которые пришли к выводу, что токсоплазмоз, передающийся от кошки к человеку, способен привести к данному психическому расстройству.

В мозгу людей, которые заражаются этой токсоплазмой, появляются мелкие очаги воспаления, плохо очень переносят это заболевание больные ВИЧ-инфекцией, но для остальных людей, как правило, это не очень опасное заболевание, — подчеркнул Покровский.

Специалист считает, что связь между токсоплазмозом и шизофренией необходимо исследовать более тщательно. По его словам, есть вероятность, что люди, уже страдающие этим психическим расстройством, склонны заводить кошек. Наибольшую опасность кошачьи паразиты представляют для ВИЧ-инфицированных: у тех возникают неврологические симптомы, например, ухудшается зрение. Эпидемиолог посоветовал в качестве меры профилактики тщательно мыть руки после каждой игры или объятий с домашним любимцем.

Врач Сергей Алендеев ранее объяснил, что забота о кошке или каком-либо другом домашнем животном развивает в человеке чувство ответственности. По его словам, это благоприятно влияет на психику человека.