«Критической ситуации нет»: эпидемиолог о необходимости COVID-ограничений Эпидемиолог Пшеничная: вводить коронавирусные ограничения на федеральном уровне нет необходимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России растет заболеваемость коронавирусом, но ситуация не является критической, заявила замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Необходимости вводить ограничения на федеральном уровне нет, сообщила она в разговоре с ТАСС.

Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности — носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук, — сказала Пшеничная.

Специалист подчеркнула, что прежде всего это касается уязвимых категорий граждан. Она также напомнила о главной профилактической мере — вакцинации.

Пшеничная добавила, что в России рост заболеваемости коронавирусом не идет ни в какое сравнение с показателями в Европе, где за один день выявляется больше случаев заражения, чем в РФ за неделю. Кроме того, по ее словам, сейчас недельная заболеваемость в стране минимум в 8–10 раз ниже заболеваемости гриппом и ОРВИ в осенне-зимний период.

Ранее вирусолог Елена Малинникова отметила, что беспокойство у медиков вызывает не столько рост заболеваемости коронавирусом, сколько возможное сочетание COVID с сезонными осенними заболеваниями — аденовирусом и гриппом. Она подчеркнула, что основным способом профилактики сочетания COVID с сезонными заболеваниями является вакцинация.