Эпидемиолог прокомментировала слова Голиковой о летальности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/0bdfc1f8-4ab9-11eb-b0a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Во время сбора статистики летальности от COVID-19 проводится анализ всех смертей, в связи с этим данные могут увеличиться, заявила профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ имени Евдокимова Ирина Шестакова.

Таким образом эпидемиолог прокомментировала данные о летальности, озвученные вице-премьером Татьяной Голиковой, передаёт URA.RU. Шестакова также добавила, что причиной смерти является первый из поставленных диагнозов, однако его первопричиной мог быть именно COVID-19.

Ежедневно умерло — это сегодня вскрыли пациентов. Все страны потом подбивают данные. Проводится анализ всех смертей. Естественно, когда всё проанализировали, может быть увеличение, — подчеркнула она.

Некоторое время назад Голикова проинформировала, что в России с начала пандемии от коронавируса скончался 70 921 человек. Согласно данным оперативного штаба, в стране умерли 56 426 пациентов.

По данным на 30 декабря, за последние сутки в России зафиксировано 26 513 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, продолжается постепенное снижение суточной заболеваемости. Для сравнения: накануне было выявлено 27 002 заболевших.

Также за прошедшие 24 часа в стране выздоровело 29 235 пациентов. Болезнь унесла жизни 599 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемиологическая ситуация в мире сможет стабилизироваться к тому моменту, когда COVID-19 достигнет своей цели и станет эндемиком, заявил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.