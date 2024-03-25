Эпидемиолог предупредил о скором начале сезона клещей Эпидемиолог Артеменко: сезон клещей начнется в апреле

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В апреле начнется сезон клещей, он продлится по сентябрь, предупредил главный эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнил, что активная фаза в жизни членистоногих начинается, когда появляются первые проталины.

Как уточнил Артеменко, земля освобождается от снега, а солнечные лучи прогревают ее. Это является хорошими условиями для пробуждения клещей. Чаще всего люди активно обращаются в медучреждения из-за укусов членистоногих во время майских праздников и в середине сентября, в разгар грибного сезона.

Эпидемиолог напомнил, что важно правильно одеваться при посещении мест, где могут обитать клещи. Нужно надевать высокую обувь, рукава должны плотно прилегать к кистям рук. Шею тоже лучше закрыть. Обязательно носить головной убор. Специалист советует отдать предпочтение одежде светлых тонов — так проще заметить клеща. Наибольшую опасность членистоногие представляют после дождя при температуре 20 градусов тепла.

Специалисты Роспотребнадзора ранее рассказали, что следует сделать прививку против клещевого энцефалита, чтобы защитить себя от заболевания. В ведомстве уточнили, что существуют две схемы вакцинации: экстренная и стандартная.