Эпидемиолог предсказала превращение коронавируса в сезонную болезнь

https://static.news.ru/photo/72b91f8e-78bb-11eb-b55e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция в течение ближайших двух лет может стать сезонным заболеванием. Такое мнение выразила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Возможно, это произойдёт в течение ближайших одного-двух лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться. Об этом, например, мог свидетельствовать существенный подъём заболеваемости осенью 2020-го, — приводит слова специалиста ТАСС.

По словам Пшеничной, не стоит также исключать роста заболеваемости весной. Это характерно для сезонных респираторных заболеваний. Коронавирус, отмечает эксперт, лучше всего распространяется при высокой влажности и температуре, которая соответствует переходному времени года.

Медики неоднократно отмечали, что окончание пандемии коронавируса в РФ возможно при приобретении значительной частью населения страны коллективного иммунитета. Но, обращает внимание Пшеничная, подъёмы заболеваемости могут наблюдаться в течение нескольких лет даже после того, как большая часть граждан пройдёт вакцинацию от COVID-19. Она замечает, что всё равно останутся люди, восприимчивые к инфекции. Эпидемическое распространение коронавируса должно скоро прекратиться.

Она сравнила ситуацию с заболеваемостью свиным гриппом. После эпидемии, которая была объявлена в 2009-м, ещё в течение нескольких лет фиксировались всплески заражения. Лишь в последние годы, указывает эксперт, регистрация случаев этого заболевания снизилась.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начались международные клинические исследования российского препарата «Спутник Лайт» — первой вакцины от коронавируса, не требующей второй прививки. В основном этапе — международных клинических исследованиях — примут участие шесть тысяч человек: по три тысячи из России и Объединённых Арабских Эмиратов.

Градоначальник уточнил, что в Москве исследования будут проводиться на базе 10 поликлиник, записаться для участия в исследованиях смогут все желающие старше 18 лет. Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно, пояснил он.