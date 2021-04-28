Россиян предложили страховать после вакцинации от COVID

https://static.news.ru/photo/04f57d0a-a8cf-11eb-b78f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян, которые прошли вакцинацию от коронавируса, следовало бы страховать, чтобы привитые имели некую гарантию. Такое мнение высказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передаёт РИА Новости.

По его словам, такую программу страхования имеет смысл внедрять на государственном уровне.

В этой ситуации <...> государство тебе гарантирует, что если у тебя какие-то сомнения, ты их можешь развеять, пройдя соответствующую экспертизу, и получишь в этой ситуации какое-то моральное или материальное вознаграждение, — предложил Горелов.

Вместе с тем он не исключил, что «может быть, это утопия».

Ранее зампредседателя правительства Татьяна Голикова спрогнозировала, что коллективный иммунитет к коронавирусу может быть достигнут в России к сентябрю. Она рассказала, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже около 12 млн человек, а обе прививки сделаны 7,5 млн россиян.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, сообщил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить по меньшей мере 70 млн россиян, или две трети взрослого населения страны.