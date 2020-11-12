Эпидемиолог посоветовал проветривать жильё после любых визитов

https://static.news.ru/photo/0c3bbc78-2495-11eb-9818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проветривать квартиру необходимо два-три раза в день или чаще, если позволяет погода, а также после визитов коммунальщиков или сотрудников служб доставки, посоветовал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Эксперт отметил, что проветривание — одна из простейших, но эффективных мер профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ, так как при открытии окон из воздуха внутри замкнутых пространств удаляются инфекционные агенты, передаёт ТАСС.

Целесообразно проветривать жильё после ухода представителей коммунальных и технических служб, курьеров и других не проживающих в квартире визитёров.

Рабочие помещения (кабинеты и офисы) необходимо проветривать один раз в 2 часа, по возможности — в сквозном режиме и в отсутствие людей. Вне зависимости от установленного порядка проветривания помещений, следует открывать окна всякий раз после визита посетителей. Конечно, если речь идет об обычной квартире, то достаточно проветривать комнаты 2-3 раза в день. Но если температура за окном позволяет — делать это можно и нужно чаще, — сказал Лебедев.

Также эпидемиолог подчеркнул, что при разработке профилактических мероприятий необходимо учитывать риск существования аэрозольного пути распространения вирусов — с помощью циркулирующих в воздухе вирусных частиц, находящихся в аэрозольном состоянии. Такой путь инфицирования возможен в замкнутых помещениях с людьми и ограниченным воздухообменом, например, в офисах.

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