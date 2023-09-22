Эпидемиолог перечислил основные симптомы чумы Эпидемиолог Покровский: основные симптомы чумы – это лихорадка и интоксикация

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Основными симптомами чумы являются лихорадка и интоксикация, рассказал в беседе с Lenta.ru эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский. Он уточнил, что, в зависимости от пути передачи, чума может протекать в трех формах: бубонной, легочной и кишечной.

Специалист пояснил, что бубонная чума передается через укусы блох и проявляется в виде высокой температуры, лихорадки, интоксикации и появления бубонов — сильных болезненных воспалений с покраснением лимфатических узлов, как правило, в зоне укуса.

Если блохи покусали одного человека, больного чумой, а потом покусали другого человека, то происходит заражение. В природе занос может происходить также от блох животных. Они, как правило, ориентированы на животных, но когда голодны, они могут перескочить и на человека. <...> Бубонная чума не передается от человека к человеку без участия блох, — рассказал академик.

По его словам, наиболее тяжелой формой чумы является легочная, которая передается воздушно-капельным путем и приводит к развитию тяжелой пневмонии. Легочная чума способна вызвать большие эпидемии, а летальность от нее при отсутствии лечения приближается к ста процентам.

Кишечной формой чумы человек может заразиться, если употребит в пищу животное, умершее от этой болезни, продолжил специалист. Эта форма чумы также сопровождается лихорадкой и интоксикацией, но к ним добавляются желудочно-кишечные симптомы.

Очень трудно себе представить, что сейчас может быть массовое заражение чумой. Кроме того, сегодня она очень легко лечится с помощью современных антибиотиков, если, конечно, начать лечение вовремя, — резюмировал эпидемилолог.

В середине августа сообщалось о вспышке чумы в некоторых районах Китая. В Роспотребнадзоре тогда заявили, что риск завоза болезни в Россию минимален из-за усиления санитарных мер на границе.