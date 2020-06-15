Эпидемиолог оценила шансы на исчезновение COVID-19 после появления вакцины

https://static.news.ru/photo/a791219c-aefa-11ea-9c70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирус нового типа, вероятнее всего, не исчезнет с появлением эффективной вакцины. Так считает руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

При появлении вакцины, при появлении эффективного препарата очень небольшая вероятность того, что вирус полностью исчезнет, — цитирует её ТАСС.

Руженцова объяснила, что далеко не все имеющиеся вакцины и не все препараты лекарственные могут полностью уничтожить какой-либо возбудитель заболевания. По её мнению, существуют опасения, что несоблюдение защитных мер может вызвать новый виток заражений. Это, как заявила эксперт, мы можем увидеть на примере других стран.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат. Его разрабатывает ФГБУ «Институт Гамалеи» в сотрудничестве с 48-м институтом Минобороны.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что европейская вакцина от COVID-19 также может быть готова уже осенью. Речь идёт о совместной разработке Оксфордcкого университета и итальянской компании Irbm. Тем временем в США планируют летом произвести завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 094 069 человек, на втором Бразилия — 867 624.

На 15 июня в России — 537 210 случаев коронавирусной инфекции (+8246 за последние сутки), 284 539 выздоровели (+4489 за последние сутки). Умер 7091 человек (+143 за последние сутки).