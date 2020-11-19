Эпидемиолог оценила роль массовой вакцинации в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c882dfd6-2af5-11eb-873d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, какое влияние окажет массовая вакцинация на ход пандемии коронавируса.

Вакцинация большей части населения приведёт к значимому снижению заболеваемости, — подчеркнула она в комментарии для РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что массовая вакцинация населения России от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным центром «Вектор», начнётся в 2021 году. Вакцина была зарегистрирована в середине октября. 17 ноября стартовали её пострегистрационные испытания. «Вектор» планирует задействовать в них подростков в возрасте от 14 до 17 лет, а также полторы сотни добровольцев старше 60 лет.

Руководитель государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» будет бесплатной для россиян.

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.