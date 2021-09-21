Эпидемиолог оценила необходимость новых ковидных стационаров в Подмосковье

Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье растёт, однако резкого подъёма госпитализаций не зафиксировано. Об этом «Радио 1» сообщила врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова. По мнению медика, пока необходимости открытия в регионе дополнительных стационаров нет.

Белякова сообщила, что медики продолжают контролировать эпидемиологическую ситуацию в Московской области и оценивают, каких форм заболевания больше — лёгких или тяжёлых.

Всё равно COVID относится к сезонной заболеваемости. Как любая вирусная инфекция, он имеет определённые подъёмы и спады. Осень, зима, весна — самое благоприятное время для роста заболеваемости, — отметила врач.

Она также считает, что в Подмосковье ограничения вводить не будут, но масочный режим сохранится, однако всё будет зависеть от количества выявленных случаев заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе растёт число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Он отметил, что рост не такой стремительный, как в начале пандемии, однако он всё равно фиксируется.

По данным на 21 сентября, в Московской области выявлено 437 586 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 1098 — за последние сутки. Во многом этому способствует тот факт, что жители региона далеко не всегда пользуются масками для защиты от большой дозы вируса и отказываются от вакцинации, которая на текущий день остаётся наиболее эффективным способом профилактики заражения.