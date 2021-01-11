Эпидемиолог оценил заразность мутировавшего коронавируса

https://static.news.ru/photo/f444d51a-5495-11eb-b65b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Появление мутировавшего коронавируса было предсказуемым. Однако «британский» штамм ненамного заразнее прежнего, и пока рано говорить о том, чем может быть чревато его распространение — об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В настоящее время делать какие-либо прогнозы преждевременно. Понятно было, что вирус будет мутировать, что и происходит. Мы видим, что «британский» штамм оказался немного более заразен, его репродуктивное число выросло с 1,1 до 1,5 (этот показатель означает, сколько человек может заразить один инфицированный), — цитирует специалиста РИА Новости.

Горелов обратил внимание на то, что российские системы тестирования позволяют выявлять штамм, появившийся в Великобритании. Кроме того, он сослался на мнение экспертов в мире, которые считают, что тяжесть заболевания не выросла.

Ранее NEWS.ru писал, что новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили учёные в России. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2.

Штамм описала группа учёных из четырёх российских институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью.