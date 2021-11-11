Эпидемиолог объяснила отказ от приравнивания ПЦР к QR-коду

В Роспотребнадзоре поддержали введение QR-кодов для посещения общественных пространств и мест пользования общественным транспортом, а также объяснили, почему отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус не может приравниваться к коду, передаёт РБК со ссылкой на замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяну Руженцову.

Это необходимо, чтобы снизить риск инфицирования, а вместе с этим риск тяжёлого течения и смерти для тех, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста, но не имеет иммунитета. Сейчас уже прошло достаточно времени, чтобы те, кто имел временные медотводы, смогли вакцинироваться, — пояснила эксперт.

В свою очередь заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная связывает такое решение с введением сертификатов о вакцинации нового образца. В нём будут отражены противопоказания, если они есть.

По мнению эпидемиолога, к февралю Россия может выйти на уровень достижения коллективного иммунитета в 80% с учётом возросших темпов вакцинации.

Ранее сообщалось, что правительство намерено внести в Госдуму два законопроекта, которые предусматривают введение QR-кодов в общественных местах, международном и междугородном транспорте. Экстренная мера с учётом сложной эпидемиологической ситуации будет действовать до июня 2022 года.

Предполагается, что до 1 февраля вместо QR-кодов будет разрешено предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов с момента его выдачи. Однако после этой даты данная возможность останется лишь для категории граждан с медотводом от вакцинации. Кроме того, медицинские лаборатории обяжут осуществлять передачу результатов ПЦP-тестов на портал «Госуслуги» в течение 24 часов.