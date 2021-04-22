Эпидемиолог объяснила необходимость тестов на COVID-19 для привившихся

https://static.news.ru/photo/e83ec008-a3f2-11eb-b37f-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Вакцинированным россиянам иногда нужно сдавать ПЦР-тесты, заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. По её словам, этого требуют некоторые санитарные требования, сообщает РИА Новости.

Они предписывают сдавать ПЦР-тест, например, при госпитализации. Есть организации, которые еженедельно тестируют своих сотрудников. В этих санитарных требованиях нет дифференциации на тех, кто прошёл вакцинацию, и кто не прошёл, — пояснила специалист.

Плоскирева добавила, что требования одинаковы для всех и их не отменяет даже вакцинация.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия должна быть готова в четырёхдневный срок создать тест-системы в случае появления новой опасной инфекции. Об этом сказал президент Владимир Путин. Он добавил, что и отечественная вакцина от новой инфекции должна быть разработана и запущена в массовое производство в самое короткое время.