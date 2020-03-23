https://static.news.ru/photo/f6affa62-6ce4-11ea-9da3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что не стоит преуменьшать угрозу коронавирусной инфекции. Для некоторых людей она может оказаться опаснее, чем они предполагали ранее.

Не надо преумалять значение новой инфекции, когда [мы имеем] новый вариант возбудителя, новый вариант вируса, [мы не знаем], как он пойдёт, как будет меняться, это довольно непросто, — приводит его слова ТАСС.

При этом медик подчеркнул, что не нужно впадать в панику, однако следует внимательно относиться к своему здоровью. По его словам, 80% заразившихся переносят инфекцию легко, однако у пожилых и людей с хроническими заболеваниями течение болезни может быть очень тяжёлым.

Будем всё-таки внимательно относиться к этой инфекции и делать всё, чтобы не допустить её дальнейшего распространения, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.