Назван главный распространитель индийского штамма в России

https://static.news.ru/photo/8683629e-d037-11eb-be21-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За распространение индийского штамма коронавируса в России ответственна молодёжь. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает РИА Новости.

По её словам, рост заболеваемости связан с тем, что в последнее время россияне расслабились и массово перестали соблюдать меры профилактики.

Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения — молодёжь его распространяет в своей среде и в других возрастных группах, — отметила специалист.

Эпидемиолог добавила, что коронавирус никуда не делся, коллективный иммунитет в стране ещё не достигнут. Она призвала россиян прививаться, подчеркнув, что вакцинация — единственный способ остановить распространение инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заразившихся жителей столицы выявлен мутировавший индийский штамм коронавируса. По его словам, данная разновидность вируса агрессивнее и распространяется быстрее. Кроме того, для защиты от этого штамма необходимо наличие в организме вдвое большего количества антител, нежели к уханьскому вирусу.