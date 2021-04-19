Эпидемиолог назвал три лучших способа сдержать пандемию COVID-19

https://static.news.ru/photo/b8dd7be0-a10b-11eb-bfa9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для сдерживания пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) необходимо соблюдать три правила — поддерживать высокий уровень тестирования граждан на COVID-19 для выявления заражённых и их изоляции, не нарушать масочный режим и не пренебрегать ограничениями на фоне пандемии, рассказал эпидемиолог и член-корреспондент Российской академии наук Михаил Михайлов. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о лучших, по его мнению, способах противостоять COVID-19.

Нужно осознать, что действительно именно от нас с вами будет зависеть дальнейшее развитие эпидпроцесса. С этой точки зрения тёплая погода представляет опасность. Люди будут активно выбираться отдыхать на природу, контактировать друг с другом. Скоро Пасха, ещё один повод для массовых собраний, — добавил эксперт.

Он отметил, что резкого роста заболеваемости можно избежать, если люди начнут соблюдать меры личной гигиены, защитят и себя, и своих близких, получат вакцину от COVID-19, пишет KP.RU.

Комментируя появление южноафриканского штамма COVID-19 и возможное «бессилие» отечественных вакцин против него в РФ, Михайлов заявил, что «надо относиться к этому спокойно» и не паниковать, так как мутации вируса — обычное явление. Он напомнил об обнадёживающих заявлениях института им. Н.Ф. Гамалеи — разработчика российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» — о возможности быстро менять состав препарата в ответ на формирование новых штаммов.

Ранее сообщалось, что исследование уровня популяционного иммунитета к коронавирусу в РФ демонстрирует увеличение количества людей с антителами. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, если в декабре 2020 года иммунитетом обладали от 21,2% до 74,8% обследованных добровольцев, то в марте текущего года — от 25% до 87,1%.