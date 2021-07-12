Эпидемиолог назвал отличия новой «ЭпиВакКороны» от старой

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал «360», чем новая вакцина «ЭпиВакКорона-Н» отличается от старой.

Как рассказал специалист, новый препарат создан на основе пептидного антигена и в этом похож на «Спутник V», но в отличие от последнего в нём нет векторного носителя типа аденовирусной частицы.

«ЭпиВакКорона» содержит пептидные белки, то есть искусственно синтезированные поверхностные антигены — белковые молекулы, которые находятся на вирусной частице, — отметил Шунков.

По заявлению самих производителей, новая вакцина будет похожа на обычную «ЭпиВакКорону», различия будут только в технологии создания.

Шунков подчеркнул, что появление на рынке новых иммунобиологических препаратов не может не радовать медицинское сообщество. Сейчас перед производителями вакцин стоит главная задача — создание универсального препарата, который обеспечит иммунитетом от разных вариантов коронавируса.

Пока достаточно сложно судить о том, насколько тот или иной иммунобиологический препарат эффективен, но можно наблюдать, что вспышки заболеваемости происходят в коллективах, в которых меньше всего людей вакцинировано, — заявил врач.

Ранее научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых рассказал, что пептидные вакцины сейчас практически уже не используются для прививок. По его словам, во всём мире от этой идеи давно отказались, нет ни одной пептидной вакцины, кроме «ЭпиВакКороны», которая использовалась бы сегодня для вакцинации людей. Известно, что в 2019 году подобную вакцину в России использовали только для защиты собак от парвовирусного энтерита.