Эпидемиолог назвал главное открытие в изучении COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Изучение коронавируса открыло для учёных новый подход в работе с инфекциями. Об этом заявил замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов.

По его словам, прежде человечество не догадывалось о бессимптомной и малосимптомной формах заболевания при вирусе. Об этом Горелов рассказал в беседе с «Известиями».

В стационар пациенты с такой формой раньше не поступали, а в амбулаторной практике мы этиологическую расшифровку не проводили. Эпидемия коронавируса подтолкнула к таким исследованиям, — отметил эпидемиолог.

Он добавил, что теперь стоит задумываться об изучении бессимптомного течения гриппа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что распространение британского штамма COVID-19 названо учёными фактором высокой смертности в Соединённом Королевстве. Известный вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг перечислил для NEWS.ru те меры, которые будут эффективны в рамках профилактики этого штамма коронавируса.