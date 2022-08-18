Эпидемиолог: коронавирус скоро станет обычной ОРВИ Эпидемиолог Дубинин заявил, что коронавирус теряет свои уникальные клинические особенности

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Коронавирус теряет свои уникальные клинические особенности, заявил эпидемиолог Николай Дубинин. По его словам, которые приводят «Невские новости», последняя волна заболевания «омикрон»-штаммом показала, что болезнь протекает в более легкой форме. Специалист отметил, что сейчас уже невозможно определить COVID-19 у пациента по симптомам, диагноз можно поставить только с помощью теста.

Коронавирус теряет свою уникальную клиническую картину. Раньше он характеризовался такими яркими проявлениями, как потеря обоняния, высокая температура. Теперь всего этого не наблюдается, и он переходит в разряд обычных ОРВИ, которых множество, — сказал Дубинин.

Он добавил, что сложнее предугадать и тяжесть течения болезни. По его словам, она зависит от длительности контакта с зараженным человеком, наличия прививки или антител, полученных при ранее перенесенном коронавирусе. Также он призвал не игнорировать вакцинацию.

В России за предыдущие сутки выявлено 33 106 новых случаев заражения коронавирусом. В прошлый раз суточный прирост заболеваемости выше 30 тысяч случаев отмечался 20 марта. Всего за время пандемии в РФ COVID-19 заразились около 19 млн человек.