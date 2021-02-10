Эпидемиолог допустила рост заболеваемости коронавирусной инфекцией весной

https://static.news.ru/photo/759cb988-6bb7-11eb-ace0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медик допустила рост заболеваемости COVID-19 в РФ весной 2021 года из-за повышенной влажности и не очень высокой температуры. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, именно весной, а также осенью респираторные недуги, в том числе сезонные коронавирусы, ведут себя агрессивнее.

То, что мы обычно наблюдаем весной и осенью, когда температура от нуля до плюс пяти — десяти градусов, и мы имеем дело со стопроцентной влажностью, — цитирует эксперта «Интерфакс».

По данным на утро 10 февраля, за минувшие сутки в России зафиксировано 14 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Среди регионов лидером по суточному приросту заболевших остаётся Москва. В столице за 24 часа зафиксирован 1441 новый случай заражения COVID-19. Второе место за Санкт-Петербургом — на берегах Невы выявлено 1169 заболевших. Замыкает тройку Московская область, где сообщается о 650 случаях.

Ранее NEWS.ru писал, что стала известна дата снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в Крыму. Как заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, это произойдёт 1 марта. В среду, 10 февраля, Аксёнов провёл заседание оперштаба по коронавирусу. Он пояснил, что масочный режим сохранится, скорее всего, до конца года — но вряд ли дольше.