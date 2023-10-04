Эпидемиолог дал советы по избавлению от клопов Эпидемиолог Покровский: постельные клопы не терпят низких температур

В отличие от многих насекомых-паразитов, постельные клопы не являются переносчиками вирусных и других заболеваний, однако жить в соседстве с этими кровососами все равно довольно неприятно, рассказал в беседе с Пятым каналом врач-эпидемиолог Вадим Покровский. По его словам, клопы любят теплые условия и не терпят низких температур.

Раньше их специально оставляли на морозе на некоторое время, чтобы они погибли. <...> К счастью, они не замечены в том, чтобы распространять какие-то болезни, — отметил специалист.

Как подчеркнул эпидемиолог, клопы отличаются высокой живучестью и могут обходиться без еды несколько месяцев. Чтобы избавиться от них, сегодня приходится прибегать к сильнодействующим химическим средствам дезинсекции, применение которых подразумевает даже закрытие отелей или временный отъезд из квартиры.

Ранее во французском сегменте соцсетей появилось видео с клопами в вагоне общественного поезда, следующего с Восточного вокзала в Париже. Некоторые пассажиры пожаловались на укусы, полученные во время поездки в транспорте. Глава Минздрава Франции Орельян Руссо, в свою очередь, призвал парижан не впадать в панику из-за нашествия постельных клопов.