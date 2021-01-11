Эпидемиолог дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/dd258138-5425-11eb-803e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, когда в России удастся справиться с пандемией коронавирусной инфекции.

Думаю, что это всё закончится практически где-то к концу лета, — сказал эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее группа учёных из США и Германии пришла к выводу, что двунаправленное отслеживание контактов может существенно сократить передачу COVID-19. По словам исследователей, для контроля за распространением заболевания необходимо отслеживание контактов заражённых. При этом в большинстве случаев связи фиксируются только «вперёд». Напротив, следует отслеживать не только тех, кого может заразить пациентов, но и тех, кто заразил его самого. Соответствующие результаты исследования представлены в журнале Nature.

Учёные создали несколько моделей отслеживания контактных лиц и сравнили их эффективность в предотвращении дальнейшей передачи COVID-19. Применение двунаправленного отслеживания позволяет снизить эффективное число воспроизводства как минимум на 0,3 единицы, а вместе с цифровым отслеживанием через смартфон ещё на 0,25.

По данным на утро 11 января, в России за сутки зафиксировано 23 315 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусом заболело 3 425 269 человек. 2 800 675 пациентов выздоровело, также зафиксировано 62 273 смертельных случая. Из регионов первое место по суточному приросту заболевших удерживает Москва — за сутки в столице выявлено 4646 новых случаев, писал NEWS.ru.